В России запустят полигоны для испытания дронов

”Первые полигоны для испытаний дронов планируется построить на аэродроме Орловка в Тверской области — там будет создан как физический, так и цифровой испытательный полигон. Площадки появятся также на экспериментальном гидродроме ЦАГИ в Дубне, аэродромах Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области”, — рассказал Жуков в рамках своего выступления.

По его словам, реализация проекта должна продлиться до 2021 года, а примерная стоимость всего проекта может составить 570 млрд рублей. Судя по всему, планируется, что с появлением подобных полигонов наладится выдача разрешений для дронов, масса которых превышает 30 кг. Подобные устройства, к слову, могут найти применение в сельском хозяйстве или на различных предприятиях.