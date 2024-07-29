В России запустят проект о финансовой грамотности и кулинарии

Соцсеть, «Одноклассники» и Банк России запускают новый проект под названием «Кухня и финансы». В рамках этого проекта эксперты из ЦБ и контент-креаторы расскажут, как защитить себя и близких от финансового мошенничества, правильно вести бюджет и разберутся, что происходит с ценами и чего ожидать в будущем.

С 29 июля по 2 августа в группе проекта «Финансовая культура» в ОК пользователи смогут участвовать в различных активностях. 31 июля Александр Коланьков из Службы защиты прав потребителей Банка России и кулинарный блогер Павел Сизов будут ловить карпа и готовить его, обсуждая при этом, как избежать мошенничества. Они поделятся советами по защите денег и уберегут от обмана.

1 августа планируется прямой эфир, где Андрей Ганган из Банка России расскажет, почему растут цены и что может их замедлить. Он объяснит, как формируются цены и что нас ждёт в будущем. Кроме того, в группе «Финансовая культура» будут публикации о финансовом планировании, ведении бюджета и разумном расходовании средств, чтобы сэкономить и сохранить накопления.