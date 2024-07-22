В России запустят производство компонентов оптоволоконных кабелей

В России планируется запуск уникального завода по производству преформ для оптоволоконных кабелей, что станет первым таким предприятием в стране. Новый завод будет строить компания ООО «ОВС Кварц», которая на самом деле принадлежит крупному производителю оптоволокна — компании «Оптоволоконные системы» (ОВС). Пока не известно, где именно будет расположено новое производство, а также каков его бюджет.

В данный момент в России нет заводов, которые производят преформы — специальные компоненты для оптоволокна. Их закупают в Китае и Индии. Ожидается, что новый завод может начать работу не раньше 2027 года. Вложения в строительство могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей, но точная смета пока неизвестна.

Строительство завода будет значимым шагом для России, хотя рынок оптоволокна здесь значительно меньше мирового, и себестоимость продукции может быть выше, чем у импортного аналога. На текущий момент российское оптоволокно сопоставимо по качеству с иностранным, но по цене оно дороже. Кабели из российского оптоволокна чаще закупаются для госпрограмм, таких, как строительство Трансъевразийской линии связи, в то время как частные операторы склонны выбирать более дешёвые иностранные варианты.