В России запустят производство литых компонентов автомобилей

Завод «Автотор» в Калининграде планирует расширить своё производство, включив производство черного и цветного литья. Президент компании, Денис Пак, объявил о запуске производства компонентов для электродвижения, таких как электродвигатели, редукторы, силовая электроника и гибридные силовые установки.

Кроме того, «Автотор» планирует наладить выпуск двигателей внутреннего сгорания для обычных автомобилей. Пак также не исключил возможности производства автоматических коробок передач, рулевых систем и тормозных механизмов в будущем.

При этом президент компании подчеркнул, что производство автокомпонентов будет организовано совместно с партнерами компании.