21:34, 04 января 2023
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В России запустят производство новейших систем радиоэлектронной борьбы и средств для подавления дронов«Ростех» запустит производство таких средств в течение одного-двух месяцев
Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что подведомственные предприятия скоро начнут серийное производство наземных и авиационных систем радиоэлектронной борьбы последнего поколения и новейших средств подавления беспилотников.
Фото: Bitcryptonews.ru
Как отмечается, сейчас предприятия «Ростеха» выпускают средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, измерительную аппаратуру специального назначения и другое оборудование.
«В течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Ростехе.