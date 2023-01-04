В России запустят производство новейших систем радиоэлектронной борьбы и средств для подавления дронов

Как отмечается, сейчас предприятия «Ростеха» выпускают средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, измерительную аппаратуру специального назначения и другое оборудование.

«В течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Ростехе.