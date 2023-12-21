В России запустят производство оборудования 5G

В 2024 году компания «Иртея», принадлежащая оператору МТС, начнёт производство отечественных базовых станций 5G и 4G. По словам генерального директора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева, производство будет запущено на томском заводе «Микран», и компания планирует выпустить первую партию в 1 тыс. устройств до конца 2024 года. Эта партия будет включать базовые станции обоих стандартов, 4G и 5G, с последующим планом производства 5-10 тыс. изделий ежегодно.

Сейчас лишь около 10% компонентов в базовых станциях «Иртеи» производятся в России, но компания стремится увеличить этот показатель. В первой половине 2024 года планируется начать тестирование оборудования в Москве и Подмосковье. Согласно оценкам экспертов, стоимость одной базовой станции «Иртеи» в пределах от 1,5 до 2 млн рублей, что считается адекватной ценой, сопоставимой с иностранными аналогами от Nokia, Ericsson и Huawei.