В России запустят производство оборудования для детской хирургии

В Свердловской области готовятся к запуску производства специализированного оборудования для детской хирургии. Планируется начать массовое производство фиксаторов для операций на черепе и наборов для детской спинальной хирургии. Этот проект станет первым подобным предприятием в России.

Предприятие «Медин-Урал» получило льготный лизинг и уже закупило станки для осуществления задуманного. Инвестиции в проект составляют 200 миллионов рублей. Компания также получила регистрационное удостоверение на технику, необходимую для хирургических вмешательств в области черепа и лица.

«Медин-Урал» уже много лет специализируется на производстве медицинского оборудования. Сегодня она планирует дополнительное расширение и открытие новых производственных площадок. Первая партия станков уже приобретена, что позволит увеличить объем производства на половину.