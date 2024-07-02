В России запустят производство процессоров на 65 нанометровых полупроводниках

Правительство утвердило план развития электроники и микроэлектроники России до 2030 года. По этому плану, компания «Микрон» начнёт серийный выпуск микросхем с топологией 65 нанометров в 2028 году. Сейчас «Микрон», находящийся в Зеленограде, выпускает полупроводники по топологиям 180-90 нм, что позволяет производить микросхемы для транспортных карт и интернета вещей.

В то время как мировые производители, такие как тайваньская TSMC, уже освоили топологию 2 нанометра, технологии 65 нанометров использовались ими ещё в середине 2000-х годов. В 2011 году «Микрон» заключил соглашение с европейской компанией STmicroelectronics для освоения этого техпроцесса, но сотрудничество прекратилось в 2014 году из-за санкций. Эксперты считают, что без зарубежного оборудования компании не справиться.

Также «Микрону» предстоит освоить производство кремниевых пластин диаметром 300 мм, необходимых для более современных технологических процессов. Пока такие пластины не производятся в России, что создаёт дополнительные сложности для компании.