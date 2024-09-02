В России запустят производство промышленных роботов в 2025 году

В Казани в следующем году планируют запустить производство промышленных коллаборативных роботов (коботов), разработанных в Казанском федеральном университете. Эти лёгкие коботы предназначены для работы на заводах и могут помогать людям, выполняя команды голосом или по графику. Они идеально подходят для задач, которые сложно полностью автоматизировать.

Особенностью этих роботов являются датчики, которые отслеживают, где находятся люди, чтобы избежать несчастных случаев. К тому же, управлять и программировать коботов гораздо проще, чем традиционные промышленные роботы, и стоят они дешевле — не более 5 миллионов рублей. На одной из площадок «КамАЗа» уже идут тесты новых роботов, а до конца года их планируют внедрить на предприятиях республики, связанных с оборонкой.

В 2025 году в Казани планируют выпустить первую партию из десяти коботов. Если всё пойдёт по плану, с 2026 по 2027 год производство будет нарастать до 50-100 роботов в год. Это отличная новость для местной промышленности, ведь такие технологии помогут улучшить эффективность работы на заводах.