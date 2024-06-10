В России запустят производство водородных судов к 2025 году

Sitronics Group, российская компания, продолжает тестировать технологии для создания электросудов, работающих на водороде, и планирует начать массовое производство к 2025 году.

В настоящее время одно из таких судов проходит испытания, и планируется завершить их к концу 2024 года. Решение о запуске серийного производства будет принято на основе результатов испытаний и запросов потенциальных покупателей.

В прошлом году Sitronics уже успешно провела испытания первого в России электросудна на водороде, подтвердив перспективность технологии и её способность значительно увеличить автономность таких судов.