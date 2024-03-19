В России запустят производство высокотемпературных двигателей

В России в третьем квартале 2024 года начнётся производство новых двигателей, способных работать при высоких температурах. Эти моторы будут использоваться в технике, работающей в экстремальных условиях. Разработка таких двигателей уже идёт в компании «Андроидная техника» из Челябинска. Они должны стать альтернативой импортным решениям и работать при температурах от 100 до 130 градусов.

По словам представителей компании, работа над проектированием завершится к концу мая, и начнётся производство. Эти двигатели не имеют зарубежных аналогов. «Андроидная техника» уже выпускает более 30 различных моделей двигателей и создала комплексные электроприводы для точного позиционирования. Они используются в различном оборудовании.

Компания также предлагает многоцелевые двигатели для работы на суше, в воде и даже в космосе. Это вращающиеся системы, оборудование для атомной промышленности, робототехнические системы и другое.