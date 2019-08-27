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В России запустят распознавание лиц в аэропортах в ближайшие полтора года

Крупные аэропорты уже тестируют технологию

Крупные аэропорты России уже тестируют алгоритмы распознавания лиц. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора NtechLab Александра Минина.

Тестируется технологию FindFace компании NtechLab и других разработчиков. По словам источника, массовое развертывание системы может занять до полутора лет.

Сейчас NtechLab ведет переговоры по внедрению своей технологии для обеспечения безопасности аэропорта, контроля входной и внутренних зон.

Минин пояснил: «Ведутся переговоры, но мы пока не можем раскрыть информацию. Сейчас идут пилотные проекты, мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров. Если говорить о крупных аэропортах России, можно так аккуратно сказать, я думаю, что до конца 2019 года - начала 2020 года будут уже известны результаты пилотных проектов и мы сможем что-то публично сказать».

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