В России запустят распознавание лиц в аэропортах в ближайшие полтора года

Крупные аэропорты России уже тестируют алгоритмы распознавания лиц. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора NtechLab Александра Минина.

Тестируется технологию FindFace компании NtechLab и других разработчиков. По словам источника, массовое развертывание системы может занять до полутора лет.

Сейчас NtechLab ведет переговоры по внедрению своей технологии для обеспечения безопасности аэропорта, контроля входной и внутренних зон.

Минин пояснил: «Ведутся переговоры, но мы пока не можем раскрыть информацию. Сейчас идут пилотные проекты, мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров. Если говорить о крупных аэропортах России, можно так аккуратно сказать, я думаю, что до конца 2019 года - начала 2020 года будут уже известны результаты пилотных проектов и мы сможем что-то публично сказать».