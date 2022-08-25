Наука и технологии
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В России запустят сервис доставки грузов беспилотниками

С 2023 года
В России в 2023 году появится сервис, специализирующийся на доставке грузов дронами. Оказывать такие услуги будет Национальный логистический оператор в сфере беспилотной аэрологистики.
В России запустят сервис доставки грузов беспилотниками

Для организации сервиса Фонд НТИ и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» подписали меморандум. В результате договорённостей будет создано совместное предприятие «Беспилотные авиационные системы».

Кроме указанных услуг предприятие также будет проводить аэрофотосъемку и мониторинг объектов.

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