В России запустят спутник, способный следить за Землей при любой погоде

Радиолокационный спутник «Аист-СТ» будет запущен на земную орбиту с космодрома «Восточный» во второй половине 2024 года, следует из материалов стенда Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме.

Основным предназначением кубсата — малого спутника-куба с гранями в 10 сантиметров — является мониторинг земной поверхности. Аппаратура позволит «Аисту-СТ» наблюдать Землю в том числе при низкой освещенности и в любых погодных условиях, включая высокую облачность. Предполагается, что активно работать спутник будет на протяжении двух лет.

Разработанный Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П. Королева аппарат запущен в рамках программы «УниверСат» госкорпорации «Роскосмос».