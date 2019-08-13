В России запустят высокотехнологичную онлайн-продажу алкоголя с доставкой

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на письмо президента АКИТ Артема Соколова на имя главы правительства Дмитрия Медведева.

По мнению разработчиков, система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних.

Фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

Но эксперты говорят, что новая схема имеет слабое место — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.