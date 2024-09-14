В России заработал сервис с библиотекой самых интересных вопросов к нейросети

Яндекс запустил Библиотеку знаний Нейро, которая включает самые интересные вопросы пользователей и ответы на них. С помощью этого сервиса пользователи смогут не только расширить свои знания, но и разобраться в интересующих темах, узнать много нового о технологиях, науке, культуре и путешествиях. Библиотека демонстрирует, как можно использовать нейросети не только для поиска, но и для сравнения разных объектов или изучения мнений по одной теме. Каждый месяц она будет пополняться новыми материалами.

Запросы в Библиотеке Нейро разбиты на несколько категорий, таких как экономика, наука, еда, психология и другие. Эти категории отражают реальные интересы пользователей: почти 30% вопросов связаны с наукой и образованием. Например, многие спрашивают о научных теориях и законах физики, что подчёркивает интерес к учебным темам.

Библиотека формируется на основе популярных обезличенных запросов пользователей, и для этого Яндекс разработал специальную систему фильтрации. Она помогает отбирать наиболее яркие вопросы и проверять их качество. Благодаря этому пользователи получают не только интересные, но и полезные ответы на свои вопросы.