В России заработала гигантская солнечная электростанция

Опубликовано 17 сентября 2024, 07:081 мин.
В России заработала гигантская солнечная электростанцияТакие проекты не могут не радовать
В Свердловской области начали работать три солнечные электростанции общей мощностью 37.9 МВт. Это первые столь крупные объекты в области и во всем Уральском федеральном округе.
Проект реализовала компания «Хевел», начав его строительство еще в 2021 году. Для подключения электростанций к общей энергосистеме специалисты «Россети Урал» создали специальную подстанцию мощностью 40 МВА.
Электростанции расположены на территории в 90 гектаров, что сопоставимо с 126 футбольными полями.
Здесь установлены 116 000 гетероструктурных солнечных модулей российского производства и 6 инверторных станций. Все элементы соединены 350 километрами силовых кабелей. Эти модули устойчивы к экстремальным температурным условиям от -40 °С до +85 °С.
Ожидается, что новые станции будут генерировать около 40 миллионов кВт*ч электроэнергии ежегодно.