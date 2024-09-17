В России заработала гигантская солнечная электростанция

Проект реализовала компания «Хевел», начав его строительство еще в 2021 году. Для подключения электростанций к общей энергосистеме специалисты «Россети Урал» создали специальную подстанцию мощностью 40 МВА.

Электростанции расположены на территории в 90 гектаров, что сопоставимо с 126 футбольными полями.

Здесь установлены 116 000 гетероструктурных солнечных модулей российского производства и 6 инверторных станций. Все элементы соединены 350 километрами силовых кабелей. Эти модули устойчивы к экстремальным температурным условиям от -40 °С до +85 °С.

Ожидается, что новые станции будут генерировать около 40 миллионов кВт*ч электроэнергии ежегодно.