В России заработала покупка авто по QR-коду

Теперь, благодаря свежему нововведению, клиенты могут оплатить транспортное средство и даже сервисные работы прямо в дилерских центрах РОЛЬФ с помощью QR-кода. Это не только ускоряет процесс оплаты, но и делает его более удобным и безопасным.

В дилерских центрах теперь доступен уникальный клиентский путь. Выбрав автомобиль или услугу, покупатель может сразу же произвести оплату, не перемещаясь к кассе или платёжному терминалу.

Менеджер просто выводит QR-код на экран, а клиенту достаточно отсканировать его через мобильное приложение своего банка для подтверждения транзакции.

Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, и Владимир Козинец, директор Департамента казначейства и управления рисками АО «РОЛЬФ», подчеркнули, что новый метод оплаты не только удобен, но и экономически выгоден для компании. Он снижает трансакционные расходы и повышает уровень безопасности.