В России заработали нейросетевые ответы в поисковике Google

Функция «Обзор от ИИ», представленная Google на конференции I/O 2025, теперь доступна пользователям в России. Она работает на базе модели Gemini, которая анализирует и объединяет данные из проверенных источников. Результаты поиска предоставляются в виде кратких и структурированных сводок с указанием ссылок на оригинальные материалы, что делает процесс поиска проще и удобнее.

Новая технология особенно полезна для сбора информации из разных источников. Например, пользователи могут получить советы по уходу за растениями, рекомендации по организации праздников или понять сложные технические вопросы. Google отмечает, что тестирование функции в США показало: пользователи стали активнее искать информацию, меньше покидали страницы и чаще оставались довольны результатами.

При этом компания напоминает, что ИИ может ошибаться, поэтому важно проверять данные по указанным источникам. «Обзор от ИИ» уже доступен как на смартфонах, так и на компьютерах, расширяя возможности для быстрого и удобного анализа информации в поисковике.