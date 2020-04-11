В России заработало бесплатное приложение с проверенной информацией о коронавирусе

”Запущено мобильное приложение “Здоровье.ру”, призванное помочь в борьбе с коронавирусом”, — указано в сообщении Минздрава, опубликованного на официальном сайте министерства. Так, в приложении россиянам предоставляется возможность пройти онлайн-тест для оценки вероятности инфицирования коронавирусной инфекции. Кроме того, программа также способна посоветовать, действительно ли пользователю необходима профессиональная помощь и каким именно способом ему стоит обратиться к врачу, если такая нужда все же есть.

Помимо проверенной информации о COVID-19 пользователи приложения смогут пройти недельный образовательный курс с данными о профилактике коронавируса, а также материалами о том, кому стоит сдать тест на наличие инфекции, а также как правильно искать информацию в сети.

”Кроме того, ежедневные персональные советы в приложении помогут пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями получить полезную информацию о том, как заниматься профилактикой”, — сообщили представители Минздрава.