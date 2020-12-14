В России заработают бесплатные такси для врачей

Известно, что на создание этого сервиса будет выделено 145 млн рублей и привлечено порядка 800 автомобилей партнеров. По словам представителей Mail.ru Group, сервис будет бесплатно и своевременно довозить специалистов на приемы к пациентам, в числе которых и инфицированные COVID-19 на домашнем лечении. Отмечается, что в такси будут предусмотрены все необходимые меры безопасности, в частности, машины оснастят защитными перегородками между водителем и врачом. Также будет предусмотрена регулярная дезинфекция. Обычных пассажиров в таких машинах перевозить не станут.

Выделенные средства будут направлены на зарплату водителям, а также компенсацию в случае заражения. Также определенная часть средств пойдет на покупку средств защиты от распространения болезни.

Заработает бесплатное такси для медиков 21 декабря в 12 российских городах, в числе которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Саратов, Ульяновск, Челябинск, Красноярск и Волгоград. Дата окончания работы программы - 31 января следующего года.