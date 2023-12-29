В России зарегистрировали ИИ-систему, которая обнаруживает рак кожи по фото

Компания «АИМЕД», резидент «Сколково», получила удостоверение на свою систему поддержки врачебных решений под названием «ПроРодинки». Этот сервис, основанный на нейросетевых технологиях, предназначен для помощи врачам при диагностике новых образований на коже по фотографиям.

Мобильное приложение «ПроРодинки» на текущий момент содержит 980 тысяч изображений от 550 тысяч пользователей. За время работы сервиса было выявлено более 23 тысяч случаев злокачественных новообразований, включая почти 14 тысяч случаев меланомы.

Система включает несколько модулей свёрточной нейронной сети, которая использует диагностические признаки патологий и математические расчёты. Нейросеть оценивает изображения новообразований кожи, делая заключение, соответствующее заключению опытного врача по дерматовенерологии и онкологии.

Сервис «ПроРодинки» может использоваться для предоставления медицинской помощи на разных уровнях, включая первичную и специализированную медицинскую помощь, а также для научных исследований. Получив статус медицинского изделия, система станет доступной для медицинских организаций и врачей для более точной диагностики.