Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2025, 19:11
1 мин.

В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака легкого

Лекарство будет производиться на отечественных предприятиях
Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на новый препарат для иммунотерапии рака легкого. Лекарственное средство «Арейма» (камрелизумаб), относящееся к классу PD-1 ингибиторов, предназначено для лечения немелкоклеточного рака легкого.
В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака легкого

© Ferra.ru

Полный цикл производства препарата, включая синтез субстанции, будет осуществляться в России компанией «Петровакс фарм» в партнерстве с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как отмечает производитель, применение камрелизумаба позволит снизить затраты на терапию по сравнению с альтернативными препаратами аналогичного класса. Ожидаемая экономия может составить до 7,5 миллиардов рублей, что, по мнению компании, расширит доступность лечения.

Препарат, впервые появившийся на российском рынке в 2024 году, уже рекомендован для включения в перечень жизненно необходимых лекарств и соответствующие клинические рекомендации.