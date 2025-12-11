В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака легкого

Опубликовано 11 декабря 2025, 19:111 мин.
В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака легкогоЛекарство будет производиться на отечественных предприятиях
Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на новый препарат для иммунотерапии рака легкого. Лекарственное средство «Арейма» (камрелизумаб), относящееся к классу PD-1 ингибиторов, предназначено для лечения немелкоклеточного рака легкого.
Полный цикл производства препарата, включая синтез субстанции, будет осуществляться в России компанией «Петровакс фарм» в партнерстве с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Как отмечает производитель, применение камрелизумаба позволит снизить затраты на терапию по сравнению с альтернативными препаратами аналогичного класса. Ожидаемая экономия может составить до 7,5 миллиардов рублей, что, по мнению компании, расширит доступность лечения.
Препарат, впервые появившийся на российском рынке в 2024 году, уже рекомендован для включения в перечень жизненно необходимых лекарств и соответствующие клинические рекомендации.