В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака легкого

Полный цикл производства препарата, включая синтез субстанции, будет осуществляться в России компанией «Петровакс фарм» в партнерстве с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как отмечает производитель, применение камрелизумаба позволит снизить затраты на терапию по сравнению с альтернативными препаратами аналогичного класса. Ожидаемая экономия может составить до 7,5 миллиардов рублей, что, по мнению компании, расширит доступность лечения.

Препарат, впервые появившийся на российском рынке в 2024 году, уже рекомендован для включения в перечень жизненно необходимых лекарств и соответствующие клинические рекомендации.