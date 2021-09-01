В России зарегистрировали случай заражения малярией

Псковские врачи выявили у пациента, поступившего в реанимацию, малярийную инфекцию, пишет Интерфакс. Мужчина поступил в медучреждение в «крайне тяжёлом состоянии», которое к тому же сопровождалось «лихорадкой неясного генеза и менингитом».

Оказалось, что острый тонзиллит и острая почечно-печеночная недостаточность, поставленные ему в качестве диагноза, были последствием заражения экзотическим недугом. Само заражение было признано «привозным».

Отметим, что зафиксированный у мужчины вид малярии относится к самому опасному и резистентному. В случае, если бы врачи не приняли необходимых мер, пациент мог бы умереть.