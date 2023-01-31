Наука и технологии
17:12, 31 января 2023
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В России зарегистрируют новую вакцину от коронавируса специально для детей

Вакцина предназначена для детей 6–11 лет

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию нового препарата для вакцинации детей 6-11 лет от коронавируса.

В России зарегистрируют новую вакцину от коронавируса специально для детей

Фото: Smartik.ru

Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств. Вакцина получит название Гам-КОВИД-Вак-Д.

Отмечается, что вакцина будет внутримышечной, а также двухдозной.

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