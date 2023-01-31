В России зарегистрируют новую вакцину от коронавируса специально для детей

Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств. Вакцина получит название Гам-КОВИД-Вак-Д.

Отмечается, что вакцина будет внутримышечной, а также двухдозной.

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