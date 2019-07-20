В России защитят интернет-молодёжь от иностранных спецслужб

Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете. Об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев пояснил, что молодёжь в силу «возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей» склонна попадать под влияние «террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и различного рода тоталитарных сект».

Он добавил: «Этому способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей».

Патрушев полагает, что защитить молодёжь поможет блокировка пропаганды экстремизма, насилия и межнациональной нетерпимости.