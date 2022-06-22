В России засудят Apple и другие компании за отказ хранить данные пользователей в стране

Кроме Apple дела будут рассмотрены в отношении Airbnb, UPC и Pinterest.

«Протоколы, составленные по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (отказ локализовать данные пользователей) в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня», — сообщили в суде.