В России завели уголовное дело после массовой утечки данных заболевших COVID-19

Об это Хинштейн рассказал на своем канале в мессенджере Telegram. Известно, что полиция возбудила дело по части 1 статьи 273 УК РФ («Создание, распространение или использование компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»).

Напомним, что соответствующая утечка была подтверждена еще в прошлом году, а именно 9 декабря. Тогда говорилось о том, что за передачу данных третьим лицам ответственны сотрудники, которым поручили обработку служебных документов. Вследствие проверки взлом системы правительства Москвы не был выявлен.