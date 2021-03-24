Наука и технологии
Сегодня в 06:30
В России завели уголовное дело после массовой утечки данных заболевших COVID-19
По части 1 статьи 273 УК РФ
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России после массовой утечки данных зараженных коронавирусной инфекцией было заведено уголовное дело.
Об это Хинштейн рассказал на своем канале в мессенджере Telegram. Известно, что полиция возбудила дело по части 1 статьи 273 УК РФ («Создание, распространение или использование компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»).
Напомним, что соответствующая утечка была подтверждена еще в прошлом году, а именно 9 декабря. Тогда говорилось о том, что за передачу данных третьим лицам ответственны сотрудники, которым поручили обработку служебных документов. Вследствие проверки взлом системы правительства Москвы не был выявлен.