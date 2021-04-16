В России завели уголовное дело за комментарий в закрытой группе во ВКонтакте

По данным «ОВД-Инфо», подозреваемый написал фразу «Это бомба!», ответив ею на вопрос одной из участниц обсуждения о том, что будет происходить на митинге 23 января. Что самое интересное, происходило всё это в закрытой группе команды Навального в Белгороде.

Уже 24 января мужчину вызвали в отдел полиции, а в феврале против него завели уголовное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. При этом ещё в конце марта суд назначил белгородцу психиатрическую экспертизу, но его не госпитализировали из-за своевременного обжалования решение решения.