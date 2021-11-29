В России завершилась сборка бомбардировщика нового образца Ту-160М

Наука и технологии
Вчера в 23:01
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В России завершилась сборка бомбардировщика нового образца Ту-160МСпустя 3 года после ее начала
Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что в декабре Россия планирует испытать собранный с нуля стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Тесты должны состояться на Казанском авиационном заводе имени Сергея Горбунова.
Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется
Источник в авиастроительной отрасли
По его словам, дата испытаний нового ракетоносца "плавающая" и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте. В начале ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода.
Источник: ТАСС