В России завершилась сборка бомбардировщика нового образца Ту-160М

По его словам, дата испытаний нового ракетоносца "плавающая" и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.



В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте. В начале ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода.