В России завершили разработку системы «АРШИН»

Компания «Тексел» успешно завершила разработку программного обеспечения «АРШИН» благодаря поддержке Российского фонда развития информационных технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Этот проект направлен на улучшение процессов подбора одежды с использованием цифровых обмеров тела. Внедрённая масштабируемая клиент-серверная система предназначена для сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации данных о физических параметрах человека, что делает процесс подбора одежды более точным и эффективным.

Уникальность продукта заключается в возможности 3D-сканирования объектов в движении, что является инновационным подходом в отрасли. Применение передовых алгоритмов машинного обучения для предсказания обмеров тела и массы повышает скорость и точность обработки данных, что значительно улучшает функциональность системы.

Поддержка Российского фонда развития информационных технологий позволила расширить команду разработчиков и создать новые высокотехнологичные рабочие места, что способствовало быстрому завершению проекта и выходу отечественного продукта на рынок. «АРШИН» заменяет импортные аналоги, предлагая улучшенную функциональность по более доступной цене, что соответствует как отечественным, так и международным стандартам.

Программное обеспечение «АРШИН» уже показало свою эффективность в швейной индустрии, где точность размеров играет важную роль. Его масштабируемость и адаптивность позволяют успешно интегрировать его на разных предприятиях, от малых ателье до крупных производств. Также возможно его использование в других отраслях экономики, таких как медицина, фитнес и образование, где требуются инновационные подходы для точного анализа и моделирования физических параметров.