В России завершили ремонт 30 танков Т-34, приготовленных ко Дню Победы в Москве

”В Санкт-Петербурге завершен капитальный ремонт 30 танков Т-34 танковой армии ЗВО. После ремонта все танки прошли обкатку и в настоящее время погружены на железнодорожный эшелон для отправки в подмосковное Алабино”, — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Также в округе отметили тот факт, что в Алабино будет осуществлена приемка танков, после чего уже начнется полноценная тренировка для участия в параде на Красной площади.