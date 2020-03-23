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В России завершили ремонт 30 танков Т-34, приготовленных ко Дню Победы в Москве
В ближайшее время начнутся тренировки для участия в параде
Как стало известно, в России благополучно был завершен ремонт 30 танков Т-34, которые планируется отправить в Москву на майский парад в честь Дня Победы. Восстановлением боевых машин занимались специалисты 61-го бронетанкового ремонтного завода в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге.
”В Санкт-Петербурге завершен капитальный ремонт 30 танков Т-34 танковой армии ЗВО. После ремонта все танки прошли обкатку и в настоящее время погружены на железнодорожный эшелон для отправки в подмосковное Алабино”, — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Также в округе отметили тот факт, что в Алабино будет осуществлена приемка танков, после чего уже начнется полноценная тренировка для участия в параде на Красной площади.