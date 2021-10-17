В России завершили сборку космического аппарата для грядущей лунной миссии страны

Наука и технологии
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В России завершили сборку космического аппарата для грядущей лунной миссии страныСледующий этап — запуск
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поделился информацией о судьбе космического аппарата миссии «Луна-25». Оказалось, что его сборка уже завершена.
Более того, теперь станция готовится к запуску на естественный спутник Земли в июне 2022 года. Изначально планировалось, что полёт состоится уже в октябре 2021-го, но затем, из-за необходимости выполнения дополнительных проверок, сроки были пересмотрены, пишет ТАСС.
Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические. Мы посчитали, в целом, можно лететь и с мая месяца, но баллистики просят сделать запуск в середине июля.
Дмитрий Рогозин
Напомним, что «Луна-25» — малоразмерная демонстрационная посадочная станция. Её создавали для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области. Также с её помощью планируется проводить контактные исследования южного полюса Луны.