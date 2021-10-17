В России завершили сборку космического аппарата для грядущей лунной миссии страны

Более того, теперь станция готовится к запуску на естественный спутник Земли в июне 2022 года. Изначально планировалось, что полёт состоится уже в октябре 2021-го, но затем, из-за необходимости выполнения дополнительных проверок, сроки были пересмотрены, пишет ТАСС.