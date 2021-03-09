В России завершились госиспытания новейшего автоматического гранатомёта АГС-40 «Балкан»

Отличительной особенностью новинки, по словам Кочкина, является увеличенная дальность стрельбы в сравнении с уже существующими аналогами. Как пишет Военное Обозрение, при этом боеприпас «Балкана» может похвастаться увеличенным в два раза могуществом.

Напомним, что АГС-40 — это новейший российский автоматический станковый гранатомёт. Он получил 40 мм калибр, при этом в вооружённых силах им планируется заменить АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Основной целью новинки должна стать живая незащищенная сила противника, в том числе вражеская пехота, расположенная в полевых укрытиях или за естественными складками местности.