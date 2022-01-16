В России завершились испытания новейшей бронемашины «ВПК-Урал»

По последним данным, на этапе тестирования боевого транспортного средства не возникло никаких проблем и сбоев. Так, машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, показав, что готова к началу работ для принятия на снабжение в войска Росгвардии.

Напомним, что бронеавтомобиль «ВПК-Урал» оснастили двигателем ЯМЗ-536, что увеличило его массу до 14 500 кг. Максимальная скорость по шоссе машины составляет 100 км/ч. За это отвечают 360 лошадиных силы, «спрятанные» под капотом новинки.

Отличительной же особенностью «ВПК-Урал» стала усиленная противоминная защита. В основе бронеавтомобиля лежит шасси Урал-53099.