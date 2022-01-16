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В России завершились испытания новейшей бронемашины «ВПК-Урал»Никаких проблем не возникло
В сети появилась информация об успешных испытаниях в войсках Росгвардии бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Сообщается, что новая машина готова к принятию на вооружение.
По последним данным, на этапе тестирования боевого транспортного средства не возникло никаких проблем и сбоев. Так, машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, показав, что готова к началу работ для принятия на снабжение в войска Росгвардии.
Напомним, что бронеавтомобиль «ВПК-Урал» оснастили двигателем ЯМЗ-536, что увеличило его массу до 14 500 кг. Максимальная скорость по шоссе машины составляет 100 км/ч. За это отвечают 360 лошадиных силы, «спрятанные» под капотом новинки.
Отличительной же особенностью «ВПК-Урал» стала усиленная противоминная защита. В основе бронеавтомобиля лежит шасси Урал-53099.
Источник: Lenta.ru