В России завершились испытания отечественной зарядной станции для электромобилей

Российская компания Sitronics Electro завершила разработку своей первой медленной зарядной станции для электромобилей и начала активное тестирование. Эта станция будет использоваться для зарядки электромобилей, и инженеры проверили её синхронизацию с удалёнными серверами и мобильным приложением. Они также удостоверились, что оборудование защищено от пыли и способно работать в разных климатических условиях.

Поскольку тестирование прошло успешно и не выявило никаких проблем, Sitronics Electro планирует установить станцию для открытого тестирования и начать принимать предварительные заказы. Компания также ранее объявила о выпуске зарядных станций разных типов, включая медленные и быстрые, с разной мощностью. Эти станции будут доступны начиная с начала 2024 года.