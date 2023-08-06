В России завершились испытания плазменной установки для спутников

Российский «Роскосмос» сообщил, что прошли успешные тесты новых мощных двигателей для спутников. Эти двигатели с типовым названием КМ-75 будут использоваться в будущих российских спутниках.

Двигатели КМ-75 разрабатывались и тестировались в «Центре Келдыша», а проверку и испытания проводили эксперты из компании «Решетнев». Эти тесты проводились в реальных условиях на спутниках геостационарного класса.

Уникальность КМ-75 заключается в том, что это первые в мире мощные двигатели с холловским типом и более высоким напряжением (800В), что в два-три раза превосходит другие мировые и российские аналоги. Это позволяет сэкономить около 40% топлива.

Важно отметить, что «Центр Келдыша» в настоящее время улучшает свою производственную базу для массового производства спутниковых двигателей КМ-75.