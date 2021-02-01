В России заявили о готовности к отключению от глобального интернета
По словам чиновника, наша страна готова к отключению глобального интернета, но этого бы «очень не хотелось», пишет ТАСС. Речь идёт не только о готовности законодательной базы для изолирования российского интернета от общемирового, но и технической, отметил Медведев.
Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось.
В России закон о «суверенном рунете» вступил в силу ещё 1 ноября 2019 года. Согласно ему, операторы обязаны устанавливать на сетях технические средства для противодействия угрозам. В том числе речь идёт о возможности фильтровать трафик, ограничивать доступ к запрещенным сайтам и т.д. Также закон подразумевает, что если функционированию российского сегмента интернета будет что-то угрожать, централизованное управление им перейдёт к Роскомнадзору.