В России заявили о готовности создавать корабли-дрононосцы

Генеральный директор холдинга Алексей Рахманов подтвердил, что многие страны мира уже сейчас ведут активные работы над безэкипажными кораблями, и ОСК также готова заняться тем же самым.

Рахманов при этом отметил, что в холдинге имеется целый ряд инициативных проектов, включая прорывные решения.

Напомним, что ранее, в другом своём заявлении, он объявил, что атомный подводный ракетный крейсер «Император Александр III» проекта 955А и атомная подлодка «Красноярск» проекта 885М будут включены в состав Военно-морского флота России в уже 2023 году.