Наука и технологии
08:44, 22 июня 2023
1 мин.

В России заявили о готовности создавать корабли-дрононосцы

Подобное не может не радовать

Проектно-конструкторские бюро «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) заявили о готовности разработать корабли-дрононосцы по требованию заказчика.

Генеральный директор холдинга Алексей Рахманов подтвердил, что многие страны мира уже сейчас ведут активные работы над безэкипажными кораблями, и ОСК также готова заняться тем же самым.

Рахманов при этом отметил, что в холдинге имеется целый ряд инициативных проектов, включая прорывные решения.

Напомним, что ранее, в другом своём заявлении, он объявил, что атомный подводный ракетный крейсер «Император Александр III» проекта 955А и атомная подлодка «Красноярск» проекта 885М будут включены в состав Военно-морского флота России в уже 2023 году.

Источник:Lenta.ru
Теги:
#корабль
,
#дроны
Новости партнеров
Новости партнеров