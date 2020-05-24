В России заявили о неэффективности американского боевого лазера

Так, по мнению президента Академии геополитических проблем доктор военных наук Константина Сивкова, способности лазерного оружия в условиях современной войны оставляют желать лучшего. “Как оружие для уничтожения воздушных целей лазерные системы не могут считаться эффективными”, - поделился эксперт, отметив, что опубликованный ролик был реализован в практически идеальных погодных условиях. По его словам, лишь в аналогичных условиях можно сбить беспилотник.

Сивков обратил внимание и на то, что в ролике луч был направлен на беспилотник в течении продолжительного времени, что, по его словам, говорит о его низкой энергоэффективности.