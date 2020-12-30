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Сегодня 11:49
В России заявили о неизбежности появления «ковидных паспортов»
Что явно облегчит жизнь тем, кто любит путешествовать
В сети появилась информация, согласно которой глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности появления «ковидных паспортов». Они вряд ли станут обязательными, но опционально их можно будет сделать всем желающим.
Такой паспорт будет представлять из себя документ, который сможет подтвердить наличие иммунитета к COVID-19 у человека. При этом его появление может облегчить жизнь путешественников, так как им не придётся каждый раз проходить тестирование и доказывать свою незаразность, передаёт слова главы РФПИ Интерфакс.
Ряд стран будут вводить это быстрее, другие — более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам.
Напомним, что ранее с поддержкой введения «ковидных паспортов» выступил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, они должны появиться одновременно с началом вакцинации.