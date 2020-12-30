В России заявили о неизбежности появления «ковидных паспортов»

Такой паспорт будет представлять из себя документ, который сможет подтвердить наличие иммунитета к COVID-19 у человека. При этом его появление может облегчить жизнь путешественников, так как им не придётся каждый раз проходить тестирование и доказывать свою незаразность, передаёт слова главы РФПИ Интерфакс.