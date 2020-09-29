В России заявили о неудачном испытании искусственного интеллекта в новейших американских истребителях

Согласно опубликованным данным, в рамках испытаний не все команды, производимые с удаленного пульта оператора, были выполнены. Также авторы издания отмечают, что в Соединенных Штатах отсутствуют необходимые для реализации истребителя шестого поколения технологии. В частности, в стране нет сплавов, которые могли бы выдержать температуру камеры сгорания водородного двигателя, а также деталей для лопаток силовой установки.