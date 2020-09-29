Наука и технологии
Сегодня 12:07
В России заявили о неудачном испытании искусственного интеллекта в новейших американских истребителях
Фиксировался сбой при выполнении маневров набора высоты
Еженедельник “Звезда” опубликовал новый материал, в котором сообщается о том, что испытания искусственного интеллекта в новейших американских истребителях шестого поколения прошли неудачно.
В области развития искусственного интеллекта для истребителя шестого поколения российской стороне известно, что испытания прототипа полноразмерного демонстратора показали недостаточную управляемость американского летательного аппарата и сбой при выполнении маневров набора высоты.
Согласно опубликованным данным, в рамках испытаний не все команды, производимые с удаленного пульта оператора, были выполнены. Также авторы издания отмечают, что в Соединенных Штатах отсутствуют необходимые для реализации истребителя шестого поколения технологии. В частности, в стране нет сплавов, которые могли бы выдержать температуру камеры сгорания водородного двигателя, а также деталей для лопаток силовой установки.