В России заявили об окончании испытаний «убийцы танков»

По словам первого замглавы госкорпорации Владимира Артякова, в ближайшее время ожидается присвоение данному образцу литеры «О1». Это позволит ей быть принятой на вооружение российской армии.

Сообщается, по своей сути истребитель танков САУ 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину. Её отличительной особенностью является мощный артиллерийско-ракетный комплекс.

Известно, что пушка способна без подготовки преодолевать водные преграды и одновременно вести стрельбу на плаву. Более того — она умеет вести боевые действия в высокогорье, в тропическом климате и в болотистой местности.

Артяков уточнил, что новинка по своей боевой мощи не уступает танкам типа Т-80 и Т-90.