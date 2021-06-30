В России женщина с COVID-19 почти год была заразна

Об это врач сообщила в рамках интервью изданию “Лента.ру”.

“У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других — полгода, три месяца, два месяца. — сказала Станевич. — Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения. Также может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению”, — сообщила Станевич.

Специалист сообщила, что некоторые люди способны продолжительное время сохранять вирус в организме. Скрываться он может как в тканях легких, так и в кишечнике, миокарде, а также центральной нервной системе.