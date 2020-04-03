В России женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

Роды прошли еще 2 апреля в роддоме городской больницы №11. Ребенок прямо сейчас находится в реанимационном блоке — сделано это для того, чтобы медики могли постоянно за ним наблюдать. Уже проведен первый тест на коронавирус и он, к счастью, показал отрицательный результат. Повторное тестирование планируется провести через десять дней.

Что же до матери ребенка, то ее сразу же после родов перевели в горбольницу №5 — именно там есть инфекционное отделение, которое на данный момент крайне необходимо женщине. К слову, представители правительства края отметили, что состояние как ребенка, так и матери можно считать как удовлетворительное.