В России значительно снизилось число «серых» SIM-карт

В 2023 году в России было изъято около 4 тысяч серых SIM-карт в результате проведения 811 совместных операций МВД и Роскомнадзора. Это значительно меньше, чем в 2022 году, когда было найдено 74 тысячи «симок».

Большинство из изъятых в 2023 году SIM-карт принадлежали крупным операторам связи, таким как «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Tele2». Самые большие объёмы серых SIM-карт были изъяты в Санкт-Петербурге, ХМАО и Красноярском крае.

Это уменьшение объёма серых SIM-карт связано с ужесточением законодательства, требующего от операторов верифицировать пользователей, использующих их услуги. Также внутренние практики операторов стали строже, с введением ограничений на продажу SIM-карт и контролем их распределения через дилеров. По мнению экспертов, изъятие таких SIM-карт до их использования является важной мерой для борьбы с мошенничеством и незаконным использованием.