В России значительно выросло число высококритичных ИБ-инцидентов

Специалисты отмечают рост высококритичных ИБ-событий, особенно связанных с несанкционированным доступом. Это наблюдается даже при общем снижении числа событий информационной безопасности. Недавний отчёт группы компаний «Солар» указывает на значительный рост таких инцидентов.

Доля высококритичных инцидентов, связанных с несанкционированным доступом, выросла в восемь раз за I квартал 2024 года. Этот рост вызвал серьёзные опасения в информационной безопасности. Эксперты также отмечают, что злоумышленники стали более изощрёнными и активно используют инструменты киберразведки и социальной инженерии для подготовки атак.

Вместе с тем, общая динамика числа ИБ-событий показывает снижение. Но это не умаляет значимости роста высококритичных инцидентов. Компании «Солар» подчёркивают необходимость более тщательного мониторинга и защиты информационных систем перед угрозами.