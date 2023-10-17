В России Zoom оштрафовали за отсутствие филиала

Согласно этому закону, иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей обязаны открыть в России филиал или представительство и обеспечить полноценное функционирование этого подразделения. Также в обязанность вменяется размещение на сайте электронной формы обратной связи и регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора.

Zoom оштрафован на 115 млн рублей в рамках оборотного штрафа за неисполнение закона «о приземлении». Это 1/10 выручки компании за 2022 год. По данным ФНС, выручка Zoom — 1,15 млрд рублей.

«Назначить Zoom Video Communications Inc. наказание в виде 115 068 103 руб. 20 копеек», — озвучил постановление судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.