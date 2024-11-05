В российские автомобили начнут встраивать «VK Видео» и «VK Музыку»

VK будет внедрять свои сервисы в мультимедийные системы автомобилей. Первые приложения, которые появятся в новых машинах, будут включать «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Мессенджер». Источник, близкий к VK, сообщил, что сейчас ведутся переговоры с десятью крупными автопроизводителями, которые работают на российском рынке, но их названия пока не раскрываются.

По информации собеседника, в VK надеются, что к концу следующего года её сервисы будут предустановлены в каждом десятом китайском автомобиле, продающемся через официальных дилеров. В 2024 году компания уже проводила тесты своих сервисов, устанавливая приложения с ограниченной функциональностью и готовясь к созданию полноценного решения.

К примеру, бренд Exeed, который принадлежит китайскому концерну Chery, в марте этого года анонсировал интеграцию сервисов VK в свою мультимедийную систему Exeed RX. В компании отметили, что пока не планируют создавать собственную мультимедийную платформу, а намерены предлагать отдельные сервисы автопроизводителям. Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков добавил, что встроенные сервисы остаются важными для автопроизводителей, поскольку современным покупателям интересны не только технические характеристики автомобилей, но и функциональность мультимедийных систем.