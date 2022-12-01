Наука и технологии
10:56, 01 декабря 2022
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В российские кинотеатры официально вернутся зарубежные фильмы

Пока только часть, но уже что-то

Большинство зарубежных кинокомпаний ушли из России ещё в начале 2022-го из-за ситуации на Украине. Но вот, спустя менее года, некоторые из них начали возвращаться.

В российские кинотеатры официально вернутся зарубежные фильмы

Фото: Кинопоиск

Так, по данным прокатной компании «Атмосфера кино», французская кинокомпания Pathe возобновила продажи своих новинок на российском рынке.

В связи с этим, уже в 2023 году в России будет показана пятая часть кинофраншизы об Астериксе и Обеликсе, а также дилогия «Три мушкетёра».

Напомним, что компания Disney объявила о своём окончательном уходе из России лишь в октябре. Это значит, что до её возвращения обратно официальных показов фильмов киновселенной Marvel в стране можно не ждать.

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