В российские кинотеатры официально вернутся зарубежные фильмы

Так, по данным прокатной компании «Атмосфера кино», французская кинокомпания Pathe возобновила продажи своих новинок на российском рынке.

В связи с этим, уже в 2023 году в России будет показана пятая часть кинофраншизы об Астериксе и Обеликсе, а также дилогия «Три мушкетёра».

Напомним, что компания Disney объявила о своём окончательном уходе из России лишь в октябре. Это значит, что до её возвращения обратно официальных показов фильмов киновселенной Marvel в стране можно не ждать.